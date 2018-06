Väike Costa Rica murdis end südikate esitustega möödunud MM-il paljudesse südametesse. Brasiilias veerandfinaali jõudnud meeskond on kohal ka tänavu Venemaal. E-grupi teises mängus Peterburis tuleb mängida kõva vastase, viiekordse maailmameistri Brasiiliaga. Varem on nad omavahel kohtunud seitse korda ja kõigil kordadel on võitnud Brasiilia - ka 2002 ja 1990 MM-il. Kommenteerivad Tarmo Tiisler, Marko Pärnpuu.

