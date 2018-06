Jalgpalli MM. Portugal - Maroko

Jalgpalli MM-il on alagruppide esimene ring peetud, oma B-grupi teise mängu peavad täna Moskvas Portugal ja Maroko. Valitsevad Euroopa meistrid eesotsas möödunud aasta maailma parima jalgpalluri Cristiano Ronaldoga tahavad võitu Marokolt, kes on eemale jäänud viimasest neljast MM-finaalturniirist. Statistiline saldo on aga Maroko kasuks kaldu - korra on need koondised omavahel kohtunud, 1986. aasta MM-il jäi peale just nimelt Maroko. Kommenteerivad Kristjan Kalkun, Norbert Hurt.