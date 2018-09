UEFA Rahvuste liiga. Eesti - Kreeka

Uus UEFA turniiriformaat - jalgpalli Rahvuste liiga, alustab oma esimest hooaega. Euroopa riikide jalgpallikoondised on jagatud nelja tugevusgruppi ning Eestil tuleb avakohtumises minna vastamisi tugeva Kreekaga, kellega kohtuti alles eelmises MM-valiktsüklis. Nüüd on kreeklased taas Tallinnas ja Eesti soovib võtta kahe aasta taguse koduse kaotuse eest magusa revanši. Iga punkt on kaalul, sest alagruppide võitjad saavad võimaluse jahtida 2020. aasta EM-finaalturniiri lisapääset. Kommentaator Kristjan Kalkun, reporter Aet Süvari, stuudiot juhib Alvar Tiisler.

