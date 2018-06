Kahelt eelmiselt suurturniirilt eemale jäänud Taani on taas platsis ja lootustega jätkata turniiri ka pärast alagrupifaasi lõppu. Nende vastane C-alagrupi viimases voorus on kahe aasta taguste Euroopa meistrivõistluste finalist Prantsusmaa, kes tulnud ka 20 aastat tagasi maailmameistriks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel