Kaheksa aastat tagasi MM-finaalturniiril neljanda koha saavutanud kahekordne maailmameister Uruguay on küll meeskonnana teinud läbi väikese noorenduskuuri, kuid Lõuna-Ameerika valikturniiri teine koht näitas, et jõus pole palju kaotatud. A-alagrupi viimases voorus mängitakse MM-i võõrustaja Venemaaga.

