Jalgpalli MM. Prantsusmaa - Peruu

1998. aasta kodusel MM-il võitjaks kroonitud Prantsusmaa, kes mängis finaalis ka 12 aastat tagasi Saksamaal, on läbinud noorenduskuuri ja tulnud MM-ile jõulise energilise tiimiga. Peruu raputas õlult aga 36 aasta pikkuseks veninud ootusetaaga ja ihkab imet pikendada. Tänane kohtumine on neile kahele koondisele esimene omavaheline jõukatsumine. Jekaterinburgis toimuvat C-alagrupi matsi kommenteerivad Kristjan Kalkun, Aivar Pohlak, stuudiot juhib Tarmo Tiisler.

