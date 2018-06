TV 10 olümpiastarti, 4/5: Finaal, 1. osa

Hetkel veavad Eesti mitmevõistlust just sarjast tuule tiibadesse saanud Maicel Uibo, Janek Õiglane, Karl Robert Saluri, Johannes Erm, Kristjan Rosenberg, Taavi Tšernjavski, Hans-Christian Hausenberg. Mullu MM-l säranud Õiglane kutsub osalema ja vaatama: "See on ainulaadne võistlus, kust saab uusi sõpru ja üheskoos oma kooli au eest seista. Parimad pääsevad telekasse!"

