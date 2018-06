Kaks aastat tagasi suvisel EM-il jalgpallisõprade südameid oma sõjahüüu ja südika mänguga võlunud islandlased on MM-il esmakordselt. Volgogradis ootab neid D-alagrupi teine mäng Nigeeriaga, kes on varem mänginud viiel MM-il. Kommenteerib Kristjan Kalkun, stuudiovestlust juhib Aet Süvari.

