H-alagrupi teise mängu peavad Jekaterinburgis Jaapan ja Senegal, kellele see on esimeseks omavaheliseks jõukatsumiseks. Senegal, kes 2002. aastal jõudis veerandfinaali, pole pääset lunastanud kolmel viimasel korral. Jaapan pole jälle viimasel viiel korral kõrvale jäänud, kaks korda on nad ka alagrupist edasi pääsenud. Kommenteerivad Tarmo Tiisler, Mati Pari, stuudios Aet Süvari.

