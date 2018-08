Jätkub kümnevõistlus 110m tõkkejooksu, kettaheite ja teivashüppega. Kell 14.00 algab meeste odaviske kvalifikatsioon. Magnus Kirt on kolme Saksamaa odaviskaja järel maailma hooaja edetabelis 4. kohal ja kõiki oma tugevamaid konkurente on Kirt sel suvel ka võitnud. Teise Eesti odaviskajana pääses EM-ile Tanel Laanmäe. Naiste kolmikhüppe kvalifikatsioonis võistleb Tähti Alver.

