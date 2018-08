Kergejõustiku EM Berliinis

Algab kümnevõistlus, mille starti läheb ühe medalisoosikuna Euroopa hooaja edetabeli esinumber Maicel Uibo. Veel kaks Eesti kümnevõistlejat Karl Robert Saluri ja Karel Tilga on samuti tänavuses Euroopa edetabelis 15 parema hulgas. Lisaks kümnevõistluse kolmele esimesele alale (100m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge) on hommikupoolses programmis meeste kettaheite kvalifikatsioon, kus võistlevad Gerd Kanter ja Martin Kupper. Meeste 3000m takistusjooksu eeljooksus tuleb starti Kaur Kivistik ja meeste 400m eeljooksus Tony Nõu.

