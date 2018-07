Telelavastus Wikmani poisid, 5/12 (ETV 1994)

Eelmises osas toimus sünnipäevapidu. Nüüd aga jõuavad Wikmani poistele kätte kiiremad ja töisemad ajad - saabunud on kevad ning koos sellega ka kümnenda klassi lõpetamine. Ees seisavad eksamid, mis nii mõnelegi poisile tõsist peavalu valmistavad. Direktor Wikman sõnastab oma vaimse testamendi: "Mida vanemaks te saate, seda enam hakkab teie eesti haritlase ideaal minu omast erinema. Aga mingites kõige üldisemates asjades - aususes ja truuduses teatud väärtustele - on ju minu ideaal tegelikult igaveste ideaalide meie variant. Eesti variant. Ja sellele peate te truuks jääma." Stsenaristid Hugo Ader, Andres Maimik, Anu Soolep ja Vilja Palm. Režissöör-lavastaja Vilja Palm, operaatorid Aarne Kraam ja Rein Lillmaa, kunstnik Tiiu Übi, helilooja Sven Grünberg, toimetaja Hanneli Reili.

