Vera (Inglise 2010) (Foto: Pressimaterjalid)

Krimireede Vera 1, 4/4: Väike Laatsarus (Inglise 2010)

Vera päästab uppumissurmast väikese poisi, kelle ema on tapetud. Ainsad niidiotsad mõrvari tabamisel on poisi segased mälestused. Kui poiss tunneb ära lugupeetud kohtuniku, on Vera ainus, kes poisi juttu usub.