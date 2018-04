Catherine Cawood on patrullpolitsei seersant Põhja-Inglismaa kogukonnas, kus lokkab narkomaania ja kuritegevus. Lahutatud keskealine naine elab koos õega, kes on paranev narkomaan, ja tütrepojaga, kelle ema endalt elu võttis. Kui Catherine kuuleb, et ta tütre vägistaja on vanglast vabanenud, ei leia ta enne rahu, kui on mehe üles leidnud.