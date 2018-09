Armastuses peab pettuma nii John, kellele Amy ära ütleb, kui ka Arthur, kellele on ootamatu rivaal tekkinud. Inglismaale pagenud prantsuse mõrtsukas Rigaud satub juhuse tahtel Clennamite saladuse jälile. Amy tutvub ühe Inglismaa rikkama perega, kelle perepoeg on tema õe Fanny austaja.

