Väike Amy Dorrit on sündinud ja kasvanud Marshalsea võlavanglas, kuhu ta isa aastate eest sattus. Nüüd läheb ta tööle proua Clennami juurde, kelle poeg Arthur on äsja Hiinast naasnud. Arthuri isa on palunud surivoodil pojal õiglus jalule seada ning Arthur usub, et tema peret ja Dorriteid seob mingi vana saladus.