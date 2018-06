Kriminaalsari Unustamatu 2, 1/3 (Unforgotten, Inglise 2016)

Jõest leitakse kohvrisse pakitud luukere, mille ainsaks pidepunktiks on graveeringuga käekell. Kui uurijad Cassie ja Sunny on välja selgitanud, et tegemist on 1990. aastal tapetud ärimehe David Walkeriga, algab tema elu taastamine kild killu haaval.