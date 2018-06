Kriminaalsari Unustamatu 1, 1/3 (Unforgotten, Inglise 2015)

Uus Briti krimisari „Broadchurchi“ ja „Downton Abbey“ loojatelt keskendub 39 aastat vanale mõrvaloole, mille uurimise käivitab juhuslikult üles kaevatud luukere. Neli kahtlusalust, kellest igaühel on midagi varjata, ja naisuurija, kes püüab saladusi päevavalgele tuua. 1. osa: Kui vana hoone keldrist leitakse tundmatud säilmed, pole inspektor Cassie Stuartil esialgu ühtegi niidiotsa. Kui lõpuks selgub, et tegemist oli mustanahalise noormehega, kes oli 39 aastat tagasi teadmata kadunuks jäänud, otsustab Cassie süüdlased iga hinna eest välja selgitada.

