Kriminaalsari Unustamatu 2, 3/3 (Unforgotten, Inglise 2016)

Cassie on veendunud, et kõik kolm kahtlusalust on olnud lapsepõlves seksuaalse ärakasutamise ohvrid ja on seotud David Walkeri mõrvaga, kuid ta ei suuda seda tõestada. Ja lõpuks peab ta otsustama, kas nende paljukannatanud inimeste koht on ikkagi vanglas.