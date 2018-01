1920. aasta jaanuaris sõlmitakse Tartu rahu ja õppursõdurid pääsevad koju. Need, kes on eluga pääsenud, jätkavad õpinguid. Peale kooli lõpetamist arutatakse kuhu edasi minna. Adele otsib Tooma üles ja kutsub ta oma sünnipäevale, mis toob noormehele kaasa peaaegu ületamatuid takistusi. Abi on lähemal, kui ta arvata oskab.