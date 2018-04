Tuulepealne maa. Ei ole sõda noortele meestele (Eesti 2013)

13. osa viib vaataja 1943. aasta hilissügisesse. Eesti, nagu ka suur osa Euroopast, on Saksamaa poolt okupeeritud ja näib, et sakslased püsivad kindlalt. Siiski on Punaarmee edusammud märgatavad ja Saksa armee hakkab värbama sõdureid kohalike elanike hulgast. Toomas Roo elab isatalus koos isa Joosepi, naise Mareti, tütar Leili ja õepoeg Siimuga. Siimu ja Tooma läbisaamine pole kiita.