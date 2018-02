1933. aasta. Olukord riigis on ärev ja vapsid nõuavad karmimat korda. Adele ja Tooma suhted ei ole endised. Noorel naisel on romantikast kõrini ja ta kibeleb linna. Salapiirituseäri lokkab täie hooga. Ikka ja jälle veetakse piirivalvureid ninapidi ning vägisi tekib kahtlus, et reetur võib olla omade hulgast. Paadunud poissmees Indrek kohtab unelmate naist.