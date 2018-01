Sõja argipäev on meie kangelasi muutnud. Selgub, et rindel pole midagi romantilist. Sama on ka laatsaretis - Adele ja Maret saavad sõda tundma haavatute ning surijate kaudu. 1919. aasta suvel puhkeb Landeswehri sõda. Õppursõdurid lähevad omapead sakslastega sõdima. Kas neist saavad kangelased või lähevad nad hoopis tribunali alla?