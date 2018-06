Sõja argipäev on meie kangelasi muutnud. Selgub, et rindel pole midagi romantilist. Sama on ka laatsaretis - Adele ja Maret saavad sõda tundma haavatute ning surijate kaudu. 1919. aasta suvel puhkeb Landeswehri sõda. Õppursõdurid lähevad omapead sakslastega sõdima. Kas neist saavad kangelased või lähevad nad hoopis tribunali alla?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel