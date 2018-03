1939. aasta. Toomas ja Maret leiavad lõpuks oma õnne, kuid juba koguneb taevaservale ähvardavaid pilvi. Adele ja Leo suhted on lõplikult sassis. Indrek avastab, et ta on sisse mässitud lausa kuratlikku intriigi. NSV Liidu survel nõustub Eesti valitsus baasidega. Kas see otsus on paratamatu?