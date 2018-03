Ordu juhi valimised on põnevad, sest paruness ja õde Theodora on võrdsed kandidaadid. Õde Hanna unustab valimised, sest selgub, et kohalik aianduskeskus suletakse ja terve hulk inimesi võivad töötuks jääda. Linnapea tahab Theodorale ja Kalkbrunnerile kätte maksta, käskides Treptow'l Theodora minevikust luukere üles leida. Lukas palub Tabealt andeks ja soovib, et ta koju tuleks.