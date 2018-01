Komöödiasari Taeva pärast! 13, 1/13: Issanda teed (Um Himmels Willen, Saksa 2014)

1. osas: Kalthenthali kloostri kirikus toimub laulatus. Pruut Lena on viimaseid päevi lapseootel ja sünnitus algab juba laulatuse ajal. Kuna vastsündinu on mustanahaline, arvab peigmees, et teda on petetud. Õde Hanna asub pruudi suguvõsa uurima, et asjasse selgust tuua. Linnapea sekkub uue kloostriülema valimisse, sest tal on kloostri territooriumiga oma äriplaan.