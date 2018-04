Doktor Böger kahtlustab, et õde Hannal on ajukasvaja. Kloostris vallandub paanika. Hanna ise suhtub diagnoosi rahulikult ja keskendub hoopis kloostrisse saabunud Leo Maybachi aitamisele. Ka Wöllerile saabub ootamatu külaline. Efgenia on oma senise eluga lõpparve teinud ja loodab Wölleriga uut elu alustada.