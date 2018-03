Komöödiasari Taeva pärast! 13, 7/13: Tõeline armastus (Um Himmels Willen, Saksa 2014)

Huber varjab end endiselt kloostris. Õde Agnes on sellest häiritud, kuna Huber hellitab nunnad oma maitsvate roogadega ära. Linnapea keeldub sõlmimast abielu, sest kahtlustab, et tegemist võib olla maalt väljasaatmise vältimiseks sõlmitava liiduga. Õde Hanna sekkub ja püüab noorpaari aidata. Õde Theodora kasutab kõiki vahendeid, et saada nunnaordu juhiks. Õde Hanna, paruness ja linnapea Wöller satuvad üldsuse silmis halba valgusse.