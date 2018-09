Kriminaalsari Sild 4, 3/8 (Bron, Rootsi/Taani 2017)

Kadunud Rootsi ajakirjanik Richard Dahlqvist ilmub elusana välja internetis. Saga ja Henrik esitavad talle küsimusi Red October'i osaluse kohta mõrvades, kuid mõistavad, et tema väited ei vasta tõele. Nad küsitlevad ka Taariqit, kes varjab midagi. Kahe kodutu tüdruku redupaigast leitakse uusi juhtlõngu. Henrik otsustab tüdrukuid aidata, kuna nad meenutavad talle tema enda kadunud tütreid. Saga ei ole nõus ja see ohustab nende suhteid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel