Hirmsad sündmused Baskerville’ide häärberis jätkuvad. Watson veendub, et põrgukoer on tõesti olemas ja lisaks märkab ta kahtlast tegevust häärberi lähedal nõmmel. Ka Holmes tuleb oma kogutud tõenditega lagedale. Kogu õuduse taga seisva mõrvari tabamiseks seatakse üles ohtlik lõks.

