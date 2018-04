Krimifilm Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused: Tutvus (Prikljutšenija Šerloka Holmsa i doktora Vatsona, Vene 1979)

Noor doktor Watson naaseb Afganistanist armsasse udusesse kodulinna Londonisse. Tal on vaja odavat elukohta. Sõbra soovitusel seab ta end sisse väikses majas Baker Streetil. Maja omanik on omapärane vanaproua Mrs Hudson. Watson saab endale ka naabri, kellegi Sherlock Holmesi. See on üks veider ja salapärane tegelane: tema juures käib ühtepuhku igasugu kaltsakaid ja pätte, mõnikord on aga näha politseinikke ning lorde. Kes ta selline on?