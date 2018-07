Saksa teadlane Werner Heisenberg määratakse tööle natside salajase tuumaenergiaprojekti juurde. Heisenberg usub, et tuumaprojekti teostamiseks on vaja rasket vett, mida toodetakse vaid ühes Norra tehases. Liitlasi hoiatatakse ja hakatakse koostama plaani tehase hävitamiseks.

