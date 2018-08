Rannahotell - meeleolukas Taani draamasari

Taani telesari räägib ühe väikese hotelli külastajatest ja personalist. Loo keskmes on kolm noort inimest: toatüdruk Fie, kaupmehetütar Amanda ja kohalik kalur Morten, Nende saatused on kokku põimunud. Kõik nad otsivad oma teed, püüdes vabaneda plaanidest, mida teised inimesed on nende jaoks teinud. Sarja tegevus algab 1928. aastal, kui valitseb veel optimistlik meeleolu, kuid silmapiiril võib juba märgata tumedamaid pilvi.

