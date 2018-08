Draamasari Rannahotell 2, 1/7 (Badehotellet, Taani 2014)

Käes on 1929. aasta suvi. Rannahotelli püsikülalised on taas valmis nautima mõnusat puhkust, toatüdrukute hoolitsust ja proua Anderseni maitsvaid toite. Kaupmees Madseni tütar Amanda naaseb välismaareisilt, mille vanemad korraldasid talle soovimatute romantiliste mõtete hajutamiseks. Toatüdruk Fie ootab Amanda tulekut segaste tunnetega. Kaupmehe tütar on ainus, kes saab vabastada Morteni süüdistusest, mille pärast ta on terve aasta redus olnud. Kas Amanda tahab seda teha?