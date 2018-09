Draamasari Rannahotell (Badehotellet, Taani 2013) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Rannahotell 2, 6/7 (Badehotellet, Taani 2014)

Suvi on lõppemas. Mortenil on üha keerulisem Fie eest oma tõelist tegevust varjata. Proua Aurland peab otsustama, kas öelda oma mehele, et ta kannab härra Weyse last. Amanda ja Max teevad ühiseid plaane, kuni need ootamatult karile jooksevad. Proua Fjeldsø tulevik võtab aga täiesti ootamatu pöörde.