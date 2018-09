Draamasari Rannahotell 3, 6/7 (Badehotellet, Taani 2016)

Pärast Kitty külastamist Kopenhaagenis otsustab härra Firgh kaardid lauale panna. Kuidas aga öelda oma naisele, et jätad ta maha? Frigh küsib nõu kogenud härra Weyselt. Samal ajal ootavad kaupmees Madsen ja Max kannatamatult vastust arhitektuurikonkursilt, mis võib nende äri käima lükata. Proua Aurlandi jaoks hakkab ootamine lõppema: juhul kui tema mees on aru saanud, et ta ei ole nende lapse isa, on aeg talle tõtt rääkida. Üks kauaoodatud telefonikõne pöörab aga kõik pea peale.