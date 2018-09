Draamasari Rannahotell 2, 7/7 (Badehotellet, Taani 2014)

Kaupmees Madsen on teeninud New Yorgi börsil suisa varanduse ja üürib suure edu tähistamiseks Anderseni Rannahotelli, kuhu kutsub kokku jahiseltskonna. Fie ja Molly pingutavad, et avada hotelli väljaspool hooaega. Pärast Maxist lahkuminekut äratab hotell Amandas nukrust. Armukade Weyse kardab, et võib härra Aurlandile jahi käigus kogemata viga teha. See 1929. aasta oktoobrikuu nädalalõpp, kui silmapiiril ähvardab torm, pöörab aga kõik pahupidi.