Draamasari Rannahotell 5, 5/6 (Badehotellet, Taani 2018)

Kaupmees Madsen on kindel, et Morten püüab teda petta, ja sunnib Maxi tema järele nuhkima. Anel ja Fiel on suur mure, sest Jesperi isa on viinud Ane lapse lastekodusse. Ainult Jesper saab neid aidata, aga kust teda leida? Krahv Ditmari sakslannast naisele saabub kodumaalt külla vend koos sõpradega. Härra ja proua Molini vahel käib võimuvõitlus.