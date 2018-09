Draamasari Rannahotell 3, 4/7 (Badehotellet, Taani 2016)

Amanda ja Ditmar mõtlevad välja, kuidas oma abielule punkt panna. Preili Vetterstrøm pöördub Kopenhaagenist tagasi, kuna saab teate, et õde on haige. Weyse kutsutakse teatrisse ebameeldivale kohtumisele ja Fie pahur isa kolib Morteni kunagisse koju. Rannast leitakse teadvusetu noormees ja see viib Fie mõtted mujale.

