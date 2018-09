Draamasari Rannahotell 4, 1/7 (Badehotellet, Taani 2017)

1931. aasta suvel täidavad ajalehti artiklid pankrottidest ja maailmakriisist, kuid see ei takista tavakülastajaid, kes tulevad taas väikesesse hotelli, mida nüüd hoiab käigus Fie. Edith on siiski veendunud, et Fiel on hoopis teised unistused, ja püüab preili Vetterstrømi abiga jälile saada, mis need on. Näitleja Weyse, kes lööb filmimaailmas laineid, ütleb ajakirjanikest pääsemiseks, et läheb suvitama Garda järve äärde. Seda otsust tuleb tal kibedasti kahetseda, sest hotelli saabub tema vihavaenlane Sophus Poulsen koos Weyse endise naisega.