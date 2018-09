Fie väike ja üpris ohjeldamatu õde Ane satub samuti hotelli tööle. Bette ja Sophus Poulsen ajavad Weyset aegamööda hulluks, eriti kui selgub, et nad jäävad hotelli lausa terveks suveks. Kaupmees ei saa peast Ditmari Kopenhaageni kinnisvara ja otsib meeleheitlikult raha. Hotelli saabub Ditmari nõbu Mitzi Saksamaalt koos krahvinnaga, tollel on aga oma tagamõtted.

