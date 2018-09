Draamasari Rannahotell 3, 1/7 (Badehotellet, Taani 2016)

Kätte on jõudnud 1930. aasta suvi ja proua Anderseni hotell avab uksed uueks hooajaks. Maailmas valitseb kriis, kuid hotelli püsikülalisi vaevavad hoopis teised mured. Kaupmees Madsen püüab taastada oma positsiooni pärast eelmise aasta pankrotti. Proua Aurland kardab, et abikaasa saab teada, kes on tema vastsündinud poja tegelik isa. Amanda on abielus krahv Ditmariga, kuid unistab endiselt Maxist. Näitleja Weyse saabub koos noore tudengineiuga, kes osutub mitmekülgselt andekaks.