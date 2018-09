Draamasari Rannahotell 4, 5/7 (Badehotellet, Taani 2017)

Kahe toatüdruku haigestumisel tekib kahtlus, et see on toidumürgitus, mis võib ähvardada ka mõnda hotellikülalist. Amandale terendab reklaamitöö võimalus. Kaupmees Madsen, kes on palganud advokaat Kvisti Morteni minevikus tuhnima, ootab kärsitult tulemusi. Weyse ja proua Aurland mõistavad, et kui nad plaanivad väikesele Severinile õde või venda, peab proua Aurland järgmise sammuna võrgutama oma abikaasa, aga see osutub oodatust raskemaks, sest Hitleri "Mein Kampf'i" lugemine on röövinud härra Aurlandilt igasuguse romantikaisu.