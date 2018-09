Draamasari Rannahotell 3, 7/7 (Badehotellet, Taani 2016)

1930. aasta sügisel on Edward Weyse teatrist vallandatud ja teenib elatist tummfilmidele klaverisaadet mängides. Amanda, kes töötab nüüd enesekeskse ja koleerilise filmirežissööri Gerhard Flügelhorni assistendina, külastab Weyset koos oma ülemusega, kes pakub Weysele osa uues filmis. Hotell avatakse erakorraliselt väljaspool hooaega, et filmida seal viimased stseenid. Paraku jõuavad kuuldused sellest suveseltskonnani ja ühtäkki ei viibi võttegrupp enam üksi hotellis.

