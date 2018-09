Draamasari Rannahotell 3, 3/7 (Badehotellet, Taani 2016)

Madsen on oma abikaasa ehted panti pannud, et uueks projektiks raha saada. Hotelli kolib salapärane advokaat Kvist, Amanda aga on kolinud Maxi juurde rannamajakesse. Morteni lapsepõlvekodu müüakse maha ning see annab Mollyle ja Fiele põhjuse Morteniga ühendust võtta.