Rannahotellis valmistutakse Amanda ja krahv Ditmari kihluspeoks. Kõik rõõmustavad, peale Maxi. Proua Andersen kutsub abijõudu naaberhotellist. Kui aga selgub, et see on seesama Jenny, kes äsja abiellus Martha kallimaga, tekivad köögis pinged. Amanda peab isale meelde tuletama tema lubadust. Fie kohtub pärast aastast lahusolekut viimaks Morteniga.

