Draamasari Rannahotell 4, 7/7 (Badehotellet, Taani 2017)

Suvi hakkab lõppema, kuid väikeses hotellis ei ole rõõmud ja mured kaugeltki möödas. Kopenhaagenist tulnud kiri paneb kaupmees Madseni pöörase kiirusega tegutsema. Weyse ja proua Aurland ootavad ärevalt, mida härra Aurland ette võtab pärast seda, kui on aru saanud, kes on Severini tegelik isa. Proua Fjeldsø on rabatud doktor Plough' ootamatust armastusavaldusest. Proua Frigh püüab leida tasakaalu pärast abikaasa otsust koos noore Kitty Hanseniga Ameerikasse sõita. Kui Molly Andersen kutsutakse kiiresti panka, tähendab see otsustavat hetke ka hotellile.