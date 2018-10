Draamasari Rannahotell 5, 1/6 (Badehotellet, Taani 2018)

Suvi 1932. Juba aasta on hotell Fie nimel olnud, ent Mortenit pole peaaegu nähagi - koos Madseniga käivitab ta Kopenhaagenis suurt ehitusprojekti. Ent kõik külalised on hotellis truult kohal, kui ehk välja arvata härra Frigh, sest käimasoleva lahutuse tõttu ei soovi naine teda siin näha. Idülli keskele saabuvad börsimaakler August Molin ja tema rootslannast naine, kes ei jäta härra Weyset sugugi ükskõikseks.

