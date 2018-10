Draamasari Rannahotell 5, 6/6 (Badehotellet, Taani 2018)

1933. aasta jaanuaris on rannahotell talveks ammu suletud, kui kaupmees Madsen ja vabrikant Frigh avastavad, et kaks vana sõpra on salaja abiellunud. Nad räägivad Fiele augu pähe, et ta avaks hotelli väikeseks üllatuspeoks. Kõik püsikunded trotsivad talve ja poliitilist kriisi ning tulevad Põhja-Jüütimaale. Mida aga arvab noorpaar üllatusest?